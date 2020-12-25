В Москве коронавирус унес жизни еще 74 человек

Еще 74 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями скончались в Москве. Об этом сообщили в пятницу, 25 декабря, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, в столице число умерших достигло 10 763.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 963 688 случаев заражения, выздоровело 2 370 857 пациентов, умерло 53 096 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.