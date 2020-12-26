Утренние пробки в Петербурге достигли двух баллов в субботу

Дороги Северной столицы оказались пустыми в субботу утром. Город отдыхает после рабочей недели.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в субботу, 26 декабря, на дорогах Петербурга свободное движение. Пробки оцениваются в 2 балла. В целом, ситуация может изменится к 9:00 из-за погодных условий, которые влияют на загруженность дорог и количество происшествий.

На данный момент количество «красных» зон минимально. В основном это места запланированных ремонтных работ. Однако стоит отметить небольшую пробку на Благовещенском мосту и на Набережной Макарова.

Напомним, что вчера вечером в городе пробки составили 9 баллов. Сильный снегопад стал причиной загруженности на дорогах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что легковушка попала под фуру на Московском шоссе. На видеозаписи зафиксировано, что грузовик столкнулся с машиной, выехавшей с полосы встречного движения.