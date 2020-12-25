Легковушка попала под фуру на Московском шоссе

Легковушка попала под фуру на Московском шоссе
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

На Московском шоссе в Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фуры.

Авария случилась в пятницу, 25 декабря, на Московском шоссе. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте.

По словам очевидцев, легковушка «подлезла» под фуру у магазина «Петрович». На видеозаписи зафиксировано, что грузовик столкнулся с машиной, выехавшей с полосы встречного движения.

Пользователи также отметили, что на указанном участке шоссе очень темно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковой автомобиль сбил светофор на Долгоозерной улице. Передняя часть иномарки сильно пострадала.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп московское шоссе новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге в субботу ожидают снег и мороз
Ученые назвали главную опасность «британского» штамма COVID
Басков рассказал об участии в групповом сексе
Решетова объяснила причину расставания с Тимати после рождения ребенка
Легковушка попала под фуру на Московском шоссе
Путин поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом в праздники
Иномарка «победила» светофор на Долгоозерной улице
«Для эстетики»: Харламов рассказал про геморрой и обрезание