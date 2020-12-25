Легковушка попала под фуру на Московском шоссе

На Московском шоссе в Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фуры.

Авария случилась в пятницу, 25 декабря, на Московском шоссе. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте.

По словам очевидцев, легковушка «подлезла» под фуру у магазина «Петрович». На видеозаписи зафиксировано, что грузовик столкнулся с машиной, выехавшей с полосы встречного движения.

Пользователи также отметили, что на указанном участке шоссе очень темно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковой автомобиль сбил светофор на Долгоозерной улице. Передняя часть иномарки сильно пострадала.