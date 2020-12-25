Иномарка «победила» светофор на Долгоозерной улице

Иномарка &#171;победила&#187; светофор на Долгоозерной улице
Машина сбила светофор. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

В Приморском районе Петербурга легковой автомобиль сбил светофор. Очевидцы предположили, что водитель не справился с управлением на заснеженной дороге.

Авария случилась в ночь на субботу, 26 декабря, на Долгоозерной улице. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Мазда победила светофор», — написал автор записи.

На кадрах видно, что передняя часть иномарки сильно пострадала. На место уже прибыли сотрудники ДПС. Информация о состоянии водителя не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что машина вылетела на тротуар после ДТП на Возрождения.

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