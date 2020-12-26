В Петербурге выгодная продажа квартир для «черного» риелтора обернулась обвинением

В Северной столице мошенник продавал квартиры по преступным схемам. Из-за него пострадали 18 человек, а ущерб составил 40 млн рублей.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, в настоящее время дело направлено в Выборгский районный суд. Мужчина обвиняется по статье мошенничество. Он незаконно продал как минимум 7 квартир в Невском, Выборгском, Приморском и других районах.

По версии следствия, аферист использовал выгодные схемы для продажи. Он получал разрешения от собственников на продажу. Затем подписывал все доверенности на операции с жильем и приступал к реализации плана. Мужчина перепродавал квартиры третьим лицам, после чего немного денег отдавал хозяевам. Остальное забирал себе. Ущерб составил 40 млн рублей.

Также обвиняемый практиковал и другую схему. Злоумышленник изготовил поддельный документ купли-продажи и несколько раз по нему совершал сделки.

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