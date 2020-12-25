Петербуржец проведет 260 часов обязательных работ за сбрасывание питбуля с окна

В Северной столице мужчина выбросил питбуля с окна еще осенью прошлого года. За данный поступок Калининский суд приговорил нарушителя к обязательным работам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, инцидент случился в сентябре 2019 года в одном из домов по Гражданскому проспекту. Мужчина схватил собаку и скинул ее из окна четвертого этажа.

Собака получила тяжёлые травмы, которые удалось залечить ветеринару. Именно он подобрал покалеченного пса и оставил его у себя. Питбуль обзавелся новым хозяином.

А предыдущий приговорен к обязательным работам по уголовному делу, – «жестокое обращение с животными». Злоумышленнику предстоит отработать 260 часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, двум дебоширам из самолета Дубай — Петербург предъявили обвинение. Мужчины в состоянии алкогольного опьянения публично оскорбляли девушку, которая не захотела с ними знакомиться.