Двум дебоширам из самолета Дубай — Петербург предъявили обвинение

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего пассажира авиарейса Дубай — Петербург, которого обвиняют в хулиганстве и угрозе убийством.

Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ. Все произошло 30 марта 2018 года на борту воздушного судна, следующего рейсом Дубай — Петербург.

Двое пассажиров изрядно подвыпили и решили познакомиться с девушкой, сидевшей недалеко от них. Получив отказ, обвиняемые настойчиво продолжали требовать общения с пассажиркой, хватали ее за руки и плечи. Один из них замахнулся на потерпевшую кулаком, но ей удалось увернуться.

Также мужчины публично оскорбляли ее и угрожали расправиться как с ней самой, так и с ее близкими, а также совершением в отношении нее иных насильственных действий сексуального характера.

Отмечается, мужчины в тот момент находились в межгосударственном розыске. Второму фигуранту предъявили обвинения заочно, поскольку его все еще не нашли.

Уголовное дело направили в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянин, летевший из Петербурга в Анталию, устроил дебош.