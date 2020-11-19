Россиянин, летевший из Петербурга в Анталию, устроил дебош

Россиянин, летевший из Петербурга в Анталию, устроил дебош
Мужчина устроил дебош прямо в воздухе. Фото: pixabay.com

На борту самолёта, который вылетел из Петербурга в Анталию, российский турист устроил дебош.

По предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения он избил свою супругу, сообщает «Интерфакс».

«Мужчина выпил еще и набросился на жену с кулаками», — рассказали в полиции.

Сообщается, что у него были попытки избить и других пассажиров, которые попытались влезть в драку. Дебошира в самолете обезвредили бортпроводники.

Командир доложил о дебоше полиции. Сейчас мужчина находится в отделении полиции аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что выяснилось, что нетрезвый пассажир, из-за которого задержали вылет самолета, направлявшегося из Пулково в Анталью, является 26-летним жителем деревни Сертолово в Ленинградской области.

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