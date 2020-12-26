Новые корпуса «Ленэкспо» для пациентов с COVID-19 откроют 28 декабря

В понедельник, 27 декабря, временный госпиталь на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» начнет принимать пациентов с коронавирусом в новые корпуса.

В общей сложности, развернут дополнительно 2,5 тысячи койкомест. Сейчас подготовительные работы ведут в первом, втором, третьем и восьмом корпусах, передает Telegram-канал «Пул 78» слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Введение корпусов в эксплуатацию будет осуществляться по мере готовности.

Напомним, что за минувшие сутки в Северной столице зарегистрировали 3 755 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии подхватили коронавирус свыше 223 тысяч петербуржцев. При этом 7 304 человека скончались, и более 133 тысяч успешно выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки коронавирусная инфекция нового типа унесла жизни 82 петербуржцев.