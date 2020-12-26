В Колпино достроили новый корпус больницы №33

В Колпино достроили новый корпус больницы №33
Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В субботу, 26 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал готовность нового лечебно-диагностического корпуса городской больницы №33 в Колпино.

На сегодняшний день корпус практически готов к открытию. В нем оборудованы 273 койки, 13 операционных и реанимация. На строительство и оснащение здания из бюджета Северной столицы выделили 4,1 млрд рублей, из которых почти 1,5 млрд потратили на высокотехнологичное оборудование.

В ближайшее время в новый корпус переведут плановых пациентов из терапевтического стационара, чьи места, в свою очередь, займут больные коронавирусной инфекцией. В новом корпусе, по словам главного врача больницы №33 Сергея Журавлева, будет находиться региональный сосудистый центр с травматологическим отделением 1 уровня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Ленэкспо» расширили число коек — с 28 декабря временный госпиталь возобновит прием пациентов.

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