Рогозин рассказал о глобальных целях развития космонавтики в России

Рогозин рассказал о глобальных целях развития космонавтики в России
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что основными целями России в области космонавтики является экспансия человека в космосе и использование результата этой деятельности для обороны страны и повышения уровня жизни граждан.

Помимо использования космических достижений для стратегической обороны государства и улучшеня качества жизни населения, Рогозин упомянул важность развития прорывных технологий и проведения «фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной», отвечая на в своем Twitter на соответствующий вопрос интернет-пользователя.

Напомним, что заместитель гендиректора по международному сотрудничеству Роскосмоса Сергей Савельев во время круглого стола в Совете Федерации заявил также о важности исследования и добычи космических минеральных ресурсов, за которые в недалеком будущем может возникнуть серьезная борьба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что космонавты на МКС продолжают искать место утечки воздуха.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дмитрий рогозин космонавтика роскосмос Россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, какие продукты лучше не хранить в холодильнике
Смольный утвердил стоимость проезда в петербургском транспорте в 2021 году
Япония вводит полный запрет на въезд в страну для иностранцев
Ученые перечислили продукты, которые помогут защититься от тяжелой формой ...
Певица Монеточка вышла замуж за своего продюсера
Рогозин рассказал о глобальных целях развития космонавтики в России
В Колпино достроили новый корпус больницы №33
В Москве ресторан могут оштрафовать на 1 млн рублей за работу ночью