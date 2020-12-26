Рогозин рассказал о глобальных целях развития космонавтики в России

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что основными целями России в области космонавтики является экспансия человека в космосе и использование результата этой деятельности для обороны страны и повышения уровня жизни граждан.

Помимо использования космических достижений для стратегической обороны государства и улучшеня качества жизни населения, Рогозин упомянул важность развития прорывных технологий и проведения «фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной», отвечая на в своем Twitter на соответствующий вопрос интернет-пользователя.

Напомним, что заместитель гендиректора по международному сотрудничеству Роскосмоса Сергей Савельев во время круглого стола в Совете Федерации заявил также о важности исследования и добычи космических минеральных ресурсов, за которые в недалеком будущем может возникнуть серьезная борьба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что космонавты на МКС продолжают искать место утечки воздуха.