ВОЗ: пандемия коронавируса не будет последней

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус пандемия коронавируса не будет последней, так как странам нужно укреплять системы здравоохранения и быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.

«История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью», — сказал он.

Он отметил, что за последние 12 месяцев мир перевернулся с ног на голову.

По последним данным, в России с начала пандемии зарегистрировано 3 021 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлено 54 226 летальных исходов, выздоровело 2 426 439 пациентов.

На 26 декабря в мире число зараженных коронавирусом достигло 80 027 056 человек. Более 1,7 миллиона человек умерли. Выздоровели более 45 миллионов пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за сутки от коронавируса привили более 800 человек. Согласно статистике Межведомственного городского координационного совета по противодействию пандемии, всего в городе привито 3 028 жителей, а завершили вакцинацию двумя компонентами 204 человека.