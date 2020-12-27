Скончалась петербурженка, пережившая обе атаки на «Невский экспресс»

Скончалась петербурженка, пережившая обе атаки на &#171;Невский экспресс&#187;
Во время второй аварии Новикова находилась в вагоне, в котором было больше всего жертв. Фото: pixabay

После продолжительной болезни скончалась петербурженка Наталья Новикова. Жительница пережила сразу два крушения «Невского экспресса».

Об этом стало известно в субботу, 27 декабря. Трагическое известие сообщила в Facebook телеведущая Алла Намсараева.

Наталья Новикова была пассажиркой экспресса в 2007 и 2009 годах, именно в те дни, когда поезд подрывали. Причем, во время последнего ЧП девушка находилась в том вагоне, где было больше всего жертв. В обоих случаях суд признал причиной крушения террористические атаки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Невский экспресс» в 2009-м был подорван со второй попытки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
невский эк новости СПб смерть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Депутат ЗакСа пригрозил пристрелить журналиста, спросившего его о ...
Ученые: к концу века Каспийское море может обмелеть
Gazeta.SPb выяснила, что делают с изъятыми при закрытии нелегальных базаров ...
«Россия» прокомментировала срабатывание датчика открытия дверей, ...
Стали известны сроки критического изменения климата на планете
Международная команда исследователей открыла новую форму льда
Скончалась петербурженка, пережившая обе атаки на «Невский экспресс»
В Петербурге задержанных на «белорусской» акции отпустили из полиции