Скончалась петербурженка, пережившая обе атаки на «Невский экспресс»

Во время второй аварии Новикова находилась в вагоне, в котором было больше всего жертв. Фото: pixabay

Во время второй аварии Новикова находилась в вагоне, в котором было больше всего жертв. Фото: pixabay

После продолжительной болезни скончалась петербурженка Наталья Новикова. Жительница пережила сразу два крушения «Невского экспресса».

Об этом стало известно в субботу, 27 декабря. Трагическое известие сообщила в Facebook телеведущая Алла Намсараева.

Наталья Новикова была пассажиркой экспресса в 2007 и 2009 годах, именно в те дни, когда поезд подрывали. Причем, во время последнего ЧП девушка находилась в том вагоне, где было больше всего жертв. В обоих случаях суд признал причиной крушения террористические атаки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Невский экспресс» в 2009-м был подорван со второй попытки.