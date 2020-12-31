Россияне чаще всего хотели поехать в Сочи в 2020 году

Так как границы были большую часть времени закрыты, граждане изучали местные красоты.

Эксперты составили рейтинг городов, о которых россияне чаще всего пытались найти информацию. Их интересовало, в какие места можно сходить в тех или иных уголках страны. Об этом сообщили в Google.

На первом месте оказался Сочи – один из главных курортов России во время пандемии коронавируса и закрытых границ. Граждане, которые не смогли отправиться в Европу, отправились на черноморское побережье. На втором месте Тула, а на третьем – Тверь. Также в рейтинг попали такие города как Калининград и Нижний Новгород.

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