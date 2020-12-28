Составлен рейтинг лучших отечественных сериалов 2020 года

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Аналитики составили рейтинг лучших отечественных сериалов, которые запомнились россиянам больше остальных. Об этом сообщает «Кино-Театр.ру».

Первое место досталось сериалу «Игра на выживание», над которым работал режиссер Карен Оганесян. В сериале рассказывается о реалити-шоу, которое неожиданно для всех становится игрой на выживание. «Серебро» у проекта «Новенький» Оксаны Барковской, повествующий о пропавшем подростке, над которым издевались в школе. Тройку лидеров замыкает «Триггер» Дмитрия Тюрина.

На четвертом и пятом месте оказались «Зулейха открывает глаза» Егора Анашкина и «Гости из прошлого» Владимира Виноградова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Новой Зеландии завершились съемки сериала «Властелин колец». Съемочный процесс стартовал в начале 2020 года, однако спустя месяц авторы были вынуждены их прервать из-за пандемии коронавируса.