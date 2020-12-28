Петербургские следователи нашли еще 10 жертв педофила из Янино

Петербургские следователи нашли еще 10 жертв педофила из Янино
Мужчина развращал школьниц. Фото: Pixabay

Задержанного за изнасилование школьницы жителя поселка Янино уличили в еще десяти преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек.

Мужчину 1989 года рождения задержали 14 марта 2020 года. Уроженец Владивостока изнасиловал 13-летнюю девочку, а в отношении другой совершил развратные действия. Позже выяснилось, что список жертв значительно больше.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий петербургские правоохранители выявили, что злоумышленник, используя фейковые страницы в соцсети «ВКонтакте», вступал в переписку на сексуальные темы со школьницами. После он вынуждал их фотографии своего обнаженного тела, после чего отправлять ему.

По каждому факту было возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить срок до 15 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудника «Метростроя» подозревают в развращении школьницы в Ленобласти

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