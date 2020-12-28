Конституционный суд признал законным ограничение передвижения во время пандемии COVID-19

Коронавирусные запреты, в первую очередь, нацелены на защиту самих граждан, хоть и вызывают зачастую недовольство населения. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Коронавирусные запреты, в первую очередь, нацелены на защиту самих граждан, хоть и вызывают зачастую недовольство населения. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Решение властей ограничить передвижение граждан во время пандемии коронавируса было признано Конституционным судом (КС) не противоречащим Конституции.

Соответствующий запрос поступил в КС от Протвинского городского суда в связи с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева о введении режима повышенной готовности на территории региона. В КС отмечают, что ограничение свободы передвижения граждан в данном случае было обусловлено необходимостью быстрой реакции на «беспрецедентную угрозу», которой является распространение COVID-19.

Решение властей было направлено на защиту жизни и здоровья населения, что также закреплено в Конституции. При этом граждане все равно могли выходить из дома в магазин или на работу, рассчитывать на экстренную медицинскую помощь — никакой дискриминации в ограничениях не выявили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме выступили за повторное ограничение авиасообщения из-за эпидемиологической обстановки.