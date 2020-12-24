В Госдуме предложили ограничить авиасообщение с другими странами

В Госдуме предложили ограничить авиасообщение с другими странами
Авиасообщение с другими странами предложили приостановить. Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил временно приостановить авиасообщение РФ с другими странами из-за выявления нового, более заразного штамма коронавируса.

Как сообщает RT, соответствующее письмо депутат направил в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

Сухарев обратил внимание, что после выявления в Великобритании и других странах новой мутации коронавируса Россия закрыла авиасообщение с Лондоном.

По словам депутата, для того, чтобы не допустить распространение нового вируса на территории России, правительство должно рассмотреть возможность временного закрытия границ со всеми зарубежными государствами. Он отметил, что так страна сможет поддержать существующую положительную динамику по заболеваемости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученый допустил, что «британский» штамм коронавируса уже добрался до России.

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