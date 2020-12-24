Ученый допустил, что «британский» штамм коронавируса уже добрался до России

Мутаций, аналогичным британским, в России пока не находили. Фото: pixabay

Мутаций, аналогичным британским, в России пока не находили. Фото: pixabay

Заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин заявил, что российские специалисты пока не обнаружили случаев заражения «британским» штаммом коронавируса, однако полностью исключить его наличие в России нельзя.

Как сообщает РИА Новости, британские специалисты просчитали в сто раз больше последовательностей генома нового штамма инфекции, чем в России. Базыкин отметил, что наличия такого заразного вируса исключить нельзя. По его словам, существует вероятность, чето вирус «пока ходит незамеченным».

Специалист утверждает, что мутаций, аналогичным британским, в России пока не находили. Он заявил, что ученые не могут сказать что-то надежное по этому поводу.

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