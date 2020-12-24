Доктор Мясников предостерег от главных ошибок при лечении коронавируса

Мясников пояснил, что ковид может вызвать коронавирусное ОРЗ или коронавирусную пневмонию. Фото: кадр из видео на Youtube

Мясников пояснил, что ковид может вызвать коронавирусное ОРЗ или коронавирусную пневмонию. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил главные ошибки, которые россияне допускают при лечении коронавирусной инфекции.

Мясников заявил, что прием антибиотиков это самая частая и главная ошибка при лечении COVID-19. По словам специалиста, пациентам необходимо принимать только те лекарства, которые назначает врач после обследования. Доктор пояснил, что ковид может вызвать коронавирусное ОРЗ или коронавирусную пневмонию. Эти болезни необходимо лечить разными препаратами. Поэтому неправильно подобранное лечение может усугубить течение болезни, передает телеканал «Царьград».

Также россияне допускают ошибку, когда лечатся противовирусными и иммуномодулирующими препаратами. Как пояснил Мясников, большинство из таких лекарств — «таблетки-пустышки».

Медик добавил, что врачи рекомендуют пациентам принимать витамин D, но не для защиты от коронавируса, а для того, чтобы его недостаток не привел к более тяжелому течению болезни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что австралийские ученые определили срок «жизни» иммунитета к коронавирусу.