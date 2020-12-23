Австралийские ученые определили срок «жизни» иммунитета к коронавирусу

Австралийские ученые определили срок &#171;жизни&#187; иммунитета к коронавирусу
B-клетки, "запоминающие" ковид, распознают два компонента вируса — S-белок на поверхности вируса и нуклеокапсидный белок, находящийся внутри вируса, и образуют комплексы с РНК. Фото: pixabay

Специалисты из Австралии установили, что люди, переболевшие COVID-19, сохраняют иммунитет к этому заболеванию в течение, как минимум, восьми месяцев.

Этот факт доказывает, что вакцины против коронавируса сохранят эффективность в течение длительного времени после инъекции. Своими выводами австралийские ученые поделились в научном издании Science Immunology. Они провели исследование среди 25 пациентов с COVID-19, взяв образцы их крови в период с 4-го по 242-й день после заражения.

Хотя уже на 20-й день после инфицирования число антител начинает снижаться, иммунные В-клетки как бы «запоминают» вирус, активируясь при повторном заражении и быстрее вырабатывая клетки, способные сопротивляться частицам COVID-19. Это не отрицает полностью возможность повторных заражений, однако из доля относительно всех случаев инфицирования крайне невелика.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России, в рамках клинических исследований вакцины «Спутник V», около 8 тысяч человек получили плацебо.

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