Около 8 тыс. россиян получили плацебо в рамках исследования вакцины «Спутник V»

Почти 32 тыс. человек приняли участие в исследованиях отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Из них – около 8 тыс. удостоились только плацебо.

Об этом в среду, 23 декабря, сообщил заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии, ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, член-корреспондент РАН Дмитрий Сычев, передает ТАСС.

Напомним, Минздрав уже отреагировал на плацебо и сообщил о том, что добровольцам больше не будут давать пустые вакцины.

«Москве принимают участие почти 32 тысячи добровольцев, четверть из которых получили плацебо. Этого количества участников может быть достаточно для исследования профиля безопасности и профилактической эффективности вакцины», – заявил Дмитрий Сычев.

Кроме этого, специалист добавил, что другие производители вакцин использовали примерно такое же количество плацебо.

«Так, в клинических испытаниях вакцины американской компании Moderna участвуют около 30 тыс. человек», – добавил Дмитрий Сычев.

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