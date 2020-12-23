В России выявлены нарушения по доплатам медикам на сумму 2 млрд рублей

В России выявлены нарушения по доплатам медикам на сумму 2 млрд рублей
Медикам, которые работают с коронавирусными больными должны выплачивать дополнительные средства. Фото: pixabay.com

Прокуратура установила около 70 тыс. нарушений на сумму 2 млрд рублей по дополнительным выплатам медицинским работникам в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом в среду, 23 декабря, сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает ТАСС. По словам политика, нарушения выявлены с мая текущего года. Информацию партии предоставили в генеральной прокуратуре.

«У меня на руках интересная статистика из Генеральной прокуратуры. В ней говорится, что с мая, когда было принято решение о таких выплатах, уже 70 тыс. нарушений выявила прокуратура на сумму 2 млрд рублей», – заявил Сергей Миронов.

Напомним, что меры по поддержке медицинских работников были приняты весной 2020 года. Средства должны получать медики, которые работают в сложных и опасных условиях. Сумма доплат составляет от 25 до 80 тыс. рублей в месяц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Роспотребнадзоре объяснили, когда на улице нужно носить маску.

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