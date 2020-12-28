«Мост глупости» на Южном шоссе в Петербурге поймал 199-ю жертву

&#171;Мост глупости&#187; на Южном шоссе в Петербурге поймал 199-ю жертву
Количество жертв "моста глупости" стремительно приближается к двум сотням. Фото: "ВКонтакте"/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В понедельник, 28 декабря, около трех часов дня в районе «моста глупости» на Южном шоссе произошло очередное ДТП с грузовиком, который не смог «проскочить» под переправой.

Видеозаписью столкновения большегруза с мостом поделились очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На кадрах с видеорегистратора заметно, что «ГАЗель» движется к мосту на довольно большой скорости, а водитель, похоже на замечает предупредительных знаков.

В итоге кабина транспортного средства успешно прошла под мостом, а вот кузов оказался смят. По подсчетам комментаторов, эта жертва «моста глупости» стала 199-й по счету. «Народное» название мост получил из-за того, что водители грузовиков регулярно пытаются проверить на собственном опыте предупреждение «ГАЗель не пройдет», размещенное рядом с переправой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Волхонском шоссе таксист, уходя от погони, врезался в патрульную машину инспекторов ГИБДД.

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