В Красносельском районе произошло ДТП с участием полицейской машины и такси

В Красносельском районе водитель такси, уходя от погони, попал в аварию в патрульной машиной. Дорожный инцидент произошел 28 декабря на Волхонском шоссе.

Патруль ДПС увидел Volkswagen Polo, который двигался по полосе встречного движения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Водитель проигнорировал требование сбавить скорость и продолжил движение. Сотрудники полиции организовали преследование за нарушителем. Неподалеку от Талллинского шоссе горе- водитель по касательной столкнулся с машиной сотрудников ДПС и врезался в бетонное ограждение. Машина нарушителя загорелась. К счастью, никто не пострадал. Водитель и два пассажира, мужчины 23 лет и 42 лет, не получили серьёзных травм. Выяснилось, что Volkswagen Polo является машиной такси. За рулем находился 26-летний водитель, гражданин государства из Средней Азии. По его словам, у него не было страховки, поэтому он так себя повел.

Сейчас полиция проверяет соблюдение им положений миграционного законодательства РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автобус, в котором находились около 70 пассажиров, столкнулся с большегрузом. Авария произошла, когда водитель автобуса объезжал собравшуюся на проезжей части толпу людей.