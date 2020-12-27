В Камеруне около 60 человек стали жертвами ДТП с автобусом

Жертвами ДТП в Камеруне стали по меньшей мере 60 человек. Фото: pixabay

Жертвами ДТП в Камеруне стали по меньшей мере 60 человек. Фото: pixabay

В Камеруне произошла серьезная автомобильная авария, в которой погибли по меньшей мере 60 человек.

Как сообщает местный портал camer.be, все произошло в ночь на воскресенье, 27 декабря, в деревне Немале. Автобус, в котором находились около 70 пассажиров, столкнулся с большегрузом. Авария произошла, когда водитель автобуса объезжал собравшуюся на проезжей части толпу людей.

Местные власти сообщили, что большая часть пассажиров — это люди, которые возвращались с рождественских праздников к родным, чтобы встретить Новый год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американского военного обвинили в стрельбе с тремя погибшими в Иллинойсе. Глава городской полиции отмечает, что преступник не пытался сбежать, но хотел скрыть орудие преступления.