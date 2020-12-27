Американского военного обвинили в стрельбе с тремя погибшими в Иллинойсе

В США полиция задержала предполагаемого преступника, устроившего стрельбу в боулинге в Иллинойсе. Им оказался житель Флориды, который числится в рядах армии США.

Как сообщает CNN, вечером 26 декабря в боулинг-клубе в городе Родфорд, штат Иллинойс, произошла стрельба. В результате нападения три человека получили смертельные ранения, еще трое были госпитализированы.

Прибывшие на место стрельбы правоохранители задержали 37-летнего мужчину. Глава городской полиции отмечает, что он не пытался сбежать, но хотел скрыть орудие преступления.

Задержанному предъявили обвинение в убийстве и попытке убийства. По данным следователей, нападение было случайным, а не спланированным актом.

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