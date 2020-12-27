Американского военного обвинили в стрельбе с тремя погибшими в Иллинойсе

Американского военного обвинили в стрельбе с тремя погибшими в Иллинойсе
Полиция задержала подозреваемого. Фото: Pixabay

В США полиция задержала предполагаемого преступника, устроившего стрельбу в боулинге в Иллинойсе. Им оказался житель Флориды, который числится в рядах армии США.

Как сообщает CNN, вечером 26 декабря в боулинг-клубе в городе Родфорд, штат Иллинойс, произошла стрельба. В результате нападения три человека получили смертельные ранения, еще трое были госпитализированы.

Прибывшие на место стрельбы правоохранители задержали 37-летнего мужчину. Глава городской полиции отмечает, что он не пытался сбежать, но хотел скрыть орудие преступления.

Задержанному предъявили обвинение в убийстве и попытке убийства. По данным следователей, нападение было случайным, а не спланированным актом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный выстрелил молодому человеку в голову в Москве.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вооруженное нападение стрельба США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Камеруне около 60 человек стали жертвами ДТП с автобусом
В Минобороны посоветовали не говорить с Россией с позицией силы
Названы лучшие способы, как избежать похмелья
Американского военного обвинили в стрельбе с тремя погибшими в Иллинойсе
Геофизик предупредил о мощных землетрясениях по всему миру
В Ленобласти в понедельник ожидаются морозы до -20 градусов
Стало известно, как чай влияет на долголетие
Россияне бросились скупать пустующие особняки в Англии