В Смольном утвердили состав и полномочия штаба по координации деятельности медицинских служб в новогодние праздники

Оперативный штаб будет работать с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Оперативный штаб будет работать с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил состав и регламент работы Оперативного штаба при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по координации деятельности служб в период новогодних праздников.

В состав штаба, как уведомляет пресс-служба Смольного в понедельник, 28 декабря, вошли члены Правительства Северной столицы, представители Комитета по здравоохранению, Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, Комитета по экономической политие, ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, регионального управления Роспотребнадзора, СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи», Западного военного округа, управления Росздравнадзора по Петербургу и Ленобласти.

Возглавил штаб лично Александр Беглов. Временный орган власти будет координировать своевременное и качественное оказание помощи горожанам в сфере скорой и первичной медицинской помощи, проведения диагностики и снабжения лекарствами в предпраздничные и праздничные дни. Кроме того, штаб должен обеспечивать бесперебойную работу прививочных пунктов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все петербургские стационары для COVID-пациентов в полном объеме обеспечены лекарствами.