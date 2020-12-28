Следователи разбираются в пожаре в гараже под Всеволожском, где пострадали двое

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Следователи города Всеволожск проводят доследственную проверку по факту возгорания в ангаре в деревне Рахья Всевожоского района Ленобласти, случившемся 28 декабря около трех часов дня.

В результате чрезвычайного происшествия, по данным правоохранительных органов, пострадали два человека. На данный момент оба находятся в медицинском учреждении, где им оказывается вся необходимая помощь. На месте пожара работают специалисты следственно-оперативной группы: следователи, полицейские и сотрудники МЧС.

По итогам доследственной проверки, которая должна установить все обстоятельства и причины возгорания, будет принято процессуальное решение о необходимости возбуждения уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что огонь распространился по ангару на площади около 400 квадратных метров. Боролись с возгоранием пять пожарных расчетов.