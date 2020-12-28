Девушка попала под машину на «зебре» на углу набережной Фонтанки и Гороховой

Место ДТП на пересечении набережной Фонтанки и Гороховой. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Место ДТП на пересечении набережной Фонтанки и Гороховой. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В центре Петербурга легковой автомобиль сбил молодую девушку, которая переходила дорогу по «зебре».

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, все произошло поздним вечером 28 декабря на перекрестке набережной реки Фонтанки и улицы Гороховой. Девушка попала под колеса автомобиля, когда шла по регулируемому пешеходному переходу.

На месте происшествия работали три машины скорой помощи и полиция. Петербуржцы пишут, что девушка в удовлетворительном состоянии, она может идти. После получения комментариев, пострадавшую увезли в больницу.

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