Авиакомпания «Россия» присоединилась к программе Safe Travels против коронавируса

Авиакомпанию «Россия» отметили знаком программы Safe Travels SPB. Ее цель – противостоять новой коронавирусной инфекции и способствовать постепенному выходу из карантинных ограничений.

После вступления в международную программу Safe Travels авиакомпания «Россия» была отмечена знаком «Безопасное гостеприимство в Санкт-Петербурге / Safe Travels SPB». Сегодня 25% компании принадлежат городскому правительству, а потому ее руководство заинтересовано в развитии туристического потенциала именно Северной столицы.

Как отметил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский, знак Safe Travels SPb отмечает «Россию» как перевозчика, который заботится о безопасности пассажиров и гарантирует приятное путешествие.

«Мы были в числе первых, кто поддержал инициативу города по присоединению к международной программе Safe Travels, нацеленной на противостояние распространения новой коронавирусной инфекции», — подчеркнул Александровский.

Отметим, что Петербург – первый российский город, который присоединился к Safe Travels. Городской комитет по развитию туризма специально разработал программу «Безопасное гостеприимство в Санкт-Петербурге / Safe Travels SPB» для продвижения Северной столицы как самого безопасного города для путешествий.

Программа предлагает стандарты безопасности организаций туристической сферы, которые были составлены по рекомендациям в том числе Всемирной туристической организации, ВОЗ, Всемирного совета по туризму и путешествиям и Роспотребнадзора. Знак Safe Travels SPb получили уже около 1,5 тыс. компаний Северной столицы. Расширение программы поможет постепенно выйти из коронавирусных ограничений.

Как отметил председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев, пандемия коронавируса повлияла на работу в сфере гостеприимства во всем мире.

«Санкт-Петербург разработал и предложил свои решения по определению безопасности деятельности компаний, работающих в сфере туризма Северной столицы», — пояснил Корнеев. Он уточнил, что задача программы состоит в том, чтобы туристическая отрасль эффективно заработала после выхода из ограничений.

«Следование предписаниям протоколов и соответствие всем необходимым стандартам безопасности поможет восстановить доверие потенциальных путешественников и обеспечит комфортное и безопасное пребывание туристов в Санкт-Петербурге, в том числе на этапе авиаперелета на рейсах авиакомпании «Россия»», — добавил он.