Этой зимой спасателям пришлось прогнать с неокрепшего петербургского льда около 70 детей

С момента, когда на водоемах Петербурга образовалось ледовое покрытие, спасатели эвакуировали уже около 1 200 человек. Из них порядка 70 - дети. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

С момента, когда на водоемах Петербурга образовалось ледовое покрытие, спасатели эвакуировали уже около 1 200 человек. Из них порядка 70 - дети. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

С момента, когда на водоемах Петербурга образовалось ледовое покрытие, спасатели эвакуировали уже около 1 200 человек. Из них порядка 70 — дети. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Петербурга) Главного управления МЧС России по Петербургу Виктор Колесов.

Петербуржцам регулярно напоминают о том, как опасно выходить на неокрепший лед. Но, кажется, никакие предостережения горожан не останавливают: некоторые из них то и дело отправляются испытывать на прочность и тонкое покрытие, и свою судьбу. С начала зимы сотрудникам МЧС пришлось прогнать на сушу более тысячи таких экстремалов, которые умудрились взять на рискованную прогулку еще и детей.

Убедить граждан покинуть лед бывает непросто. По большей части, рассказал Gazeta.SPb Виктор Колосов, горожане спокойно воспринимают замечания и уходят. Но иногда реакция бывает и агрессивной.

«Такие люди считают, например, что важнее посидеть и половить рыбку, чем обеспечить себе безопасность. К сожалению, встречается и такое. Но мы пытаемся объяснить, что жизнь одна, никто ее не продлит и вторую не даст», — говорит главный государственный инспектор по маломерным судам Петербурга.

Напомним, выход на лед в Петербурге запрещен до 15 января. Сейчас, по словам Виктора Колесова, его покрытие не превышает 5-7 сантиметров и представляет собой ледяную кашу. В случае необходимости, говорит он, соответствующее постановление правительства города может быть продлено.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на минувших выходных сотрудники парка Монрепо в Выборге спасли семилетнего ребенка, который случайно провалился под лед.