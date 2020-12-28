В парке Монрепо спасли провалившегося под лед мальчика

На выходных сотрудники парка Монрепо в областном Выборге спасли семилетнего ребенка, который случайно провалился под лед.
Об этом сообщается на официальной странице музея-заповедника Монрепо в соцсети «ВКонтакте». Охранник парка заметил, что маленький посетитель по пояс оказался в ледяной воде и поспешил на помощь. Сотрудник вместе с родителями вытащили ребенка на берег. К счастью, семилетний турист не пострадал.
Руководство музея-заповедника отмечает, что с наступлением холодов и образованием льда в бухте некоторые посетители пытаются добраться до острова Людвигштайн, что категорически запрещено.
Посетителям напомнили, что на острове крутые склоны, а глубина бухты после чистки иловых отложений увеличилась до двух метров.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что этой зимой спасатели Петербурга сняли 395 горожан со льда.