В парке Монрепо спасли провалившегося под лед мальчика

Парк Монрепо напомнил о запрете выхода на лед. Фото:Baltphoto/ Владислав Галушко

Парк Монрепо напомнил о запрете выхода на лед. Фото:Baltphoto/ Владислав Галушко

На выходных сотрудники парка Монрепо в областном Выборге спасли семилетнего ребенка, который случайно провалился под лед.

Об этом сообщается на официальной странице музея-заповедника Монрепо в соцсети «ВКонтакте». Охранник парка заметил, что маленький посетитель по пояс оказался в ледяной воде и поспешил на помощь. Сотрудник вместе с родителями вытащили ребенка на берег. К счастью, семилетний турист не пострадал.

Руководство музея-заповедника отмечает, что с наступлением холодов и образованием льда в бухте некоторые посетители пытаются добраться до острова Людвигштайн, что категорически запрещено.

Посетителям напомнили, что на острове крутые склоны, а глубина бухты после чистки иловых отложений увеличилась до двух метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что этой зимой спасатели Петербурга сняли 395 горожан со льда.