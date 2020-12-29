Что известно о состоянии госпитализированной в Петербурге Алисы Фрейндлих

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих остается в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова ФМБА России. У актрисы поражены легкие, а ее состояние оценивают как стабильно тяжелое.

О госпитализации 86-летней народной артистки в Санкт-Петербурге стало известно в понедельник, 28 декабря. Утверждалось, что у актрисы Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова обнаружили коронавирус.

Петербургский историк Константин Богуславский на своей странице в социальной сети Facebook уточнил, что в медицинском учреждении артистка находится несколько дней.

«С учетом возраста это очень тревожит и беспокоит», — написал Богуславский. Отмечалось также, что Фрейндлих поместили в реанимацию.

Позже в СМИ появилась информация о том, что у актрисы поражены легкие. Утверждалось, что при госпитализации у нее было поражено только 36% легких, а к понедельнику этот показатель якобы вырос до 80%. Позже эту эти данные опровергли, отметив, что у артистки поражено менее 50% легких.

Как оказалось, до госпитализации с новой коронавирусной инфекцией Алиса Фрейндлих в течение недели лечилась дома. Об этом РИА Новости рассказала представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России. Она также подтвердила: изначально у актрисы было небольшое поражение легких, которое усугубилось.

В настоящее время Фрейндлих находится в отделении интенсивной терапии, круглыми сутками ее наблюдают специалисты.

При этом представитель медицинского учреждения заявила, что все необходимые лекарства в больнице есть. При их нехватке препараты могут закупить в течение получаса.

Алиса Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде. Артистка давно стала всенародной любимицей, а фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кино. За свою кинокарьеру она успела сняться в таких картинах, как «Служебный роман», «Сталкер», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Жестокий романс» и других.