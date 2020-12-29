Контрольно-счетная палата проверит работу «ТЭК СПб» и Комитета по энергетике Петербурга

Контрольно-счетная палата проверит работу &#171;ТЭК СПб&#187; и Комитета по энергетике Петербурга
К проверке ГУП "ТЭК СПб" будут привлечены полностью и частично все сотрудники Контрольно-счетной палаты, в том числе экспертно-аналитическая инспекция, а также специалисты банковской сферы и строительства и независимые эксперты профильного направления. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В первом полугодии 2021 года Контрольно-счетная палата (КСП) проверит финансово-хозяйственную деятельность ГУП «ТЭК СПб» и его учредителя, Комитета по энергетике и инженерному обеспечению за 2019-2021 годы.

ГУП «ТЭК СПб» вошло в Программу приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга на 2021 год, в связи с чем перед началом процедуры необходимо проверить и оценить действия менеджмента организации, особенно в сфере кредитных и лизинговых отношений, соблюдения тарифных ограничений и соответсвии стоимостных показателей общегородским нормативам.

Последний раз предприятие, снабжающее отоплением и горячей водой около 3 млн петербуржцев, проверяли в 2013 году. В общей сложности, в 2021-м КСП планирует провести более 260 экспертно-аналитических и контрольных мероприятий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент НИИ «ВШЭ» подвел итоги событий года в Петербурге в сфере хозяйства.

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