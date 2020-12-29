В Петербурге пятый месяц подряд растут продажи новых автомобилей

Эксперты ожидают, что падение продаж по итогам года составит около 7-8%. Такой результат с учетом весеннего локдауна можно считать успешным. Фото: pixabay

Эксперты ожидают, что падение продаж по итогам года составит около 7-8%. Такой результат с учетом весеннего локдауна можно считать успешным. Фото: pixabay

Продажи автомобилей в Северной столице к концу 2020 года снизились на 10% в сравнении с показателями прошлого года. При этом последние пять месяцев на петербургском авторынке сохраняется положительная динамика.

В ноябре количество проданных новых машин выросло на 18% по сравнению с итогами ноября 2019 года. В общей сложности за месяцев реализовали 14 982 автомобиля, что является лучшим показателем 2020 года, как утверждают в аналитическом агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Лидером по количеству проданных машин стала LADA — отечественный бренд реализовал 2 642 машины, что является рекордным числом продаж за месяц. Всего за 2020 год в Петербурге реализовали 116 тысяч 549 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, без учета продаж BMW, MINI и Mercedes-Benz Rus.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в следующем году автомобили на российском рынке могут подорожать на 10%.