Создатель «Игры престолов» назвал свой любимый сериал 2020 года

Джордж Мартин рассказал, что и сам увлекался шахматами в старших классах. Фото: Википедия

Джордж Мартин рассказал, что и сам увлекался шахматами в старших классах. Фото: Википедия

Автор легендарной серии книг и сериала «Игра престолов» Джордж Р. Р. Мартин рассказал в своем блоге, что его любимым сериалом 2020 года стал «Ход королевы», повествующий о жизни гениальной шахматистки.

По словам писателя, он наткнулся на этот проект случайно, в поисках развлечения, и быстро заинтересовался сюжетом. Мартин отметил, что «Ход королевы» является крайне «достоверной адаптацией сильного романа». Создатель «Игры престолов» считает, что шоу о шахматах заслуживает получения множества наград, «если справедливость существует».

Джордж Мартин также рассказал, что не понаслышке знаком с миром шахмат: в старших классах он увлекался этой игрой, а «Ход королевы» оживил воспоминания писателя, являющиеся важной частью его жизни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о рейтинге лучших отечественных сериалов уходящего года.