В Петербурге карта «Подорожник» будет действовать на пригородные маршруты в 2021 году

В Петербурге подготовили план тарифного меню на 2021 год. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В Петербурге подготовили план тарифного меню на 2021 год. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В Северной столице готовятся к расширению транспортных льгот и повышению прозрачности тарифов. Планируется упразднить позиции, которые не пользуются популярностью и оптимизировать билетное меню на 2021 год.

Как сообщают в Смольном, одно из предлагаемых нововведений будет касаться пригородных маршрутов. Осуществлять поездки можно будет с помощью Единого электронного билета (на карте «Подорожник»).

Кроме этого, будет упразднено шесть видов проездных билетов. Это коснется позиций на 2,4,6 и 7 суток. Также будут остановлены многоразовые проездные билеты на метро и некоторые виды месячных билетов для наземного транспорта. Будут упразднены и билеты на 10 поездок.

«В целом в 2021 году планируется упразднить 17 разновидностей недостаточно востребованных проездных билетов, оставив только 20 видов», – говорится в сообщении Смольного.

Для гостей города будет создан специальный тариф, – «гостевой». Стоимость поездки в метро составит 60 рублей, а на наземном транспорте – 55 рублей.

В целом, стоимость ежемесячных проездных билетов, имеющих наименьший спрос у пассажиров, вырастет в среднем на 7.9%, а стоимость единого билета на 90 минут увеличится лишь на 2.9%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, как изменятся цены на проезд в Петербурге в 2021-м году.