Как изменятся цены на проезд в Петербурге в 2021-м году

Власти Санкт-Петербурга окончательно утвердили тарифы на перевозки в общественном транспорте в новом, 2021-м году. Подорожание составит почти 10%. Горожан уже предупредили: в ближайшие три года цены на проезд будут меняться еще.

Об утверждении новых цен на проезд рапортовал комитет по тарифам. Там заявили, что пандемия коронавируса сказалась на всех сферах жизни Петербурга. В этом году значительно снизился пассажиропоток. В результате было решено установить в 2021 году «гостевой» тариф.

Речь идет о покупке жетонов в метро и разовых билетов у кондукторов. Так, уже с 1 января платить за жетон в метро придется 60 рублей за поездку, а проезд в наземном транспорте будет стоить 55 рублей.

Власти утверждают, что изменение прежне всего затронет туристов, которые и покупают жетоны и билеты. В Смольном подсчитали, что «гостевым» тарифом пользуются 13% пассажиров.

Ожидается, что большинство льгот для петербуржцев сохранят. Поездка в метро по «Подорожнику» будет обходиться 41 рубль, а в наземном транспорте 36 рублей. По «Единой карте петербуржца» за проезд в метр будут платить по 39 рублей.

Уточняется, что дополнительный бонус на проезд в метро получат держатели банковских карт «Мир», которые будут привязаны к мобильному устройству. В этом случае стоимость поездки по обычной карте «Мир» составит 36 рублей, а по Единой карте петербуржца – 33 рубля.

Ранее Gazeta.SPb уже писала о том, что в в Петербурге начали обсуждать подорожание разового проезда в метро за следующие три года еще на четыре рубля. Таким образом, за три года цена вырастет почти на 10 рублей – с 55 до 64 рублей.

Отметим, что в новом году Петербург и Ленинградская область объединят льготы на проезд. Льготники смогут пользоваться одинаковыми преимуществами как в Петербурге, так и в Ленобласти.