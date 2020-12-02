Метро готовит для Петербурга новые «Подорожники» и жетоны по 60 рублей

К новостям о подорожании проезда в петербургском метро решили добавить ложку меда – с 1 января горожане смогут купить «Подорожники» с новым дизайном. Gazeta.SPb рассказывает, какие изменения ждут петербуржцев в подземке после Нового года.

Ранее СПб ГКУ «Организатор перевозок» сообщало о новой серии электронных карт «Подорожник» с «уникальным дизайном». Она будет посвящена культурно-историческому достоянию Петербурга. С 1 января в продаже появятся карты с Екатерининском дворцом, линкором «Полтава», петербургскими фонарями, «Газпром Ареной» и Лахта Центром.

Всего будет выпущено 40 тысяч экземпляров «Подорожника» с новым дизайном. Проездные можно будет приобрести на станциях метро, а также в офисах продаж «Организатора перевозок». Стоимость электронной карты меняться не будет.

Отметим, что по новому «Подорожнику» за поездку в метро горожане будут платить уже 41 рубль – с 2021-го года устанавливаются новые тарифы.

Как писала gazeta.spb.ru, в новом году жетон в метро подскочит до 60 рублей. Разовый проезд в наземном транспорте – до 55 рублей. Скидки в метро по банковским картам платежной системы «МИР» и Единым картам петербуржцев обещают сохранить. Рост стоимости проезда, как ожидается, не коснется пенсионеров и льготников.

Отметим, что за пять лет стоимость жетона в метро выросла в два раза.

Между тем, в Петербурге уже начали обсуждать подорожание разового проезда в метро за следующие три года еще на четыре рубля. Таким образом, за три года цена вырастет почти на 10 рублей – с 55 до 64 рублей. Как и следовало ожидать, у петербуржцев такие новости восторга не вызвали.