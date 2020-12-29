Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах, грозящих миру в 2021 году из-за пандемии COVID-19

Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах, грозящих миру в 2021 году из-за пандемии COVID-19
Скорее всего, в 2021 году будут открыты новые мутации коронавируса. Фото: pixabay

Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в грядущем году мир ждут новые вызовы, связанные, в том числе с коронавирусом нового типа.

Об этом глава ВОЗ рассказал во вторник, 29 декабря, во время пресс-конференции в Женеве. К примеру, вероятнее всего, в 2021 году будут открыты новые разновидности COVID-19. Кроме того, людям, уставшим от пандемии, тревожного новостного фона и ограничений, потребуется помощь.

Гебрейесус призвал государства обмениваться любой эпидемиологической информацией с Организацией Объединенных Наций (ООН) и другими странами, поскольку это может оказать существенную помощь в борьбе с новой болезнью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, иммунитет к коронавирусу сохраняется на протяжении минимум шести месяцев.

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