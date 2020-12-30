Психолог Наталья Картавых рассказала, как вернуть новогоднее настроение

Психолог Наталья Картавых рассказала, как вернуть новогоднее настроение
Психолог Наталья Картавых. Фото из личного архива Натальи

До Нового года осталось всего ничего, но бывает, в преддверии праздника пропадает всякое настроение. О том, почему это происходит и как с этим бороться, Gazeta.SPb рассказала психолог Наталья Картавых.

В первую очередь, считает специалист, нужно понять, насколько пропажа настроения связана с самим праздником. Ведь причин, по которым нам порой ничего не хочется делать, масса: чрезмерная нагрузка на работе или учебе, вал домашних обязанностей или даже неудовлетворенность своей жизнью в целом. Тогда с каждым конкретным поводом для апатии придется разбираться отдельно.

Если же речь именно о реакции на Новый год, тут, говорит Наталья, возможны варианты.

«Люди, у которых насыщенная жизнь, могут уставать от предновогодней «гонки» и воспринимать праздники как способ отдохнуть и расслабиться. Тогда место легкого возбуждения и подъема, скорее всего, займет некоторая медлительность — это стоит понять и принять», — считает она.

Под Новый год принято подводить некие итоги. В этом случае тяжелее всего приходится тем, кто пытается сравнивать свои достижения с достижениями коллег и друзей.

«Часто люди расстраиваются, когда приходят к выводу, что сделали что-то недостаточно хорошо: «Вот если бы я больше старался, тогда…», «А вот у них…» — важно противостоять этой особенности себя обесценивать. Себя нужно хвалить, отмечая любые свои достижения. Об этом можно поговорить с родными, которые вас поддержат, или с психологом, если такая черта сильно мешает», — советует Наталья Картавых.

Иногда плохое настроение зависит от неудачного опыта в прошлом. Например, в предыдущий Новый год случилось что-то плохое — не сложилось в личной жизни, потеряли работу и т.д., и теперь память «поднимает» эти переживания, и праздник становится мрачным.

«Рецепт здесь универсальный — задуматься, готовы ли вы из-за дурного босса или бывшего возлюбленного испортить себе все предстоящие праздники или все-таки стоит начать создавать новогоднюю историю заново», — поясняет психолог.

А еще для улучшения настроения можно прибегнуть к ассоциации, вспомнив, с каким нетерпением вы ждали новогоднего чуда в детстве.

«Огни гирлянд, запах хвои и мандаринов, елочные игрушки, новогодняя музыка и т.д. — эти атрибуты праздника действительно важны. Новогодней атмосферой можно зарядиться, даже покупая, а затем даря близким подарки», — говорит Наталья.

Если человек не ладит с близкими и чувствует себя одиноко, в этом случае важно сделать что-нибудь для себя: украсить квартиру, улучшить свой внешний вид или здоровье, найти новое хобби. Сначала, предупреждает психолог, это вызовет протестную реакцию — «Какой во всем этом смысл?». Но если вы будете настойчивее, настроение обязательно станет лучше.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, как, по мнению психологов, выбрать лучший подарок на Новый год.

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