Психолог Наталья Картавых рассказала, как вернуть новогоднее настроение

До Нового года осталось всего ничего, но бывает, в преддверии праздника пропадает всякое настроение. О том, почему это происходит и как с этим бороться, Gazeta.SPb рассказала психолог Наталья Картавых.

В первую очередь, считает специалист, нужно понять, насколько пропажа настроения связана с самим праздником. Ведь причин, по которым нам порой ничего не хочется делать, масса: чрезмерная нагрузка на работе или учебе, вал домашних обязанностей или даже неудовлетворенность своей жизнью в целом. Тогда с каждым конкретным поводом для апатии придется разбираться отдельно.

Если же речь именно о реакции на Новый год, тут, говорит Наталья, возможны варианты.

«Люди, у которых насыщенная жизнь, могут уставать от предновогодней «гонки» и воспринимать праздники как способ отдохнуть и расслабиться. Тогда место легкого возбуждения и подъема, скорее всего, займет некоторая медлительность — это стоит понять и принять», — считает она.

Под Новый год принято подводить некие итоги. В этом случае тяжелее всего приходится тем, кто пытается сравнивать свои достижения с достижениями коллег и друзей.

«Часто люди расстраиваются, когда приходят к выводу, что сделали что-то недостаточно хорошо: «Вот если бы я больше старался, тогда…», «А вот у них…» — важно противостоять этой особенности себя обесценивать. Себя нужно хвалить, отмечая любые свои достижения. Об этом можно поговорить с родными, которые вас поддержат, или с психологом, если такая черта сильно мешает», — советует Наталья Картавых.

Иногда плохое настроение зависит от неудачного опыта в прошлом. Например, в предыдущий Новый год случилось что-то плохое — не сложилось в личной жизни, потеряли работу и т.д., и теперь память «поднимает» эти переживания, и праздник становится мрачным.

«Рецепт здесь универсальный — задуматься, готовы ли вы из-за дурного босса или бывшего возлюбленного испортить себе все предстоящие праздники или все-таки стоит начать создавать новогоднюю историю заново», — поясняет психолог.

А еще для улучшения настроения можно прибегнуть к ассоциации, вспомнив, с каким нетерпением вы ждали новогоднего чуда в детстве.

«Огни гирлянд, запах хвои и мандаринов, елочные игрушки, новогодняя музыка и т.д. — эти атрибуты праздника действительно важны. Новогодней атмосферой можно зарядиться, даже покупая, а затем даря близким подарки», — говорит Наталья.

Если человек не ладит с близкими и чувствует себя одиноко, в этом случае важно сделать что-нибудь для себя: украсить квартиру, улучшить свой внешний вид или здоровье, найти новое хобби. Сначала, предупреждает психолог, это вызовет протестную реакцию — «Какой во всем этом смысл?». Но если вы будете настойчивее, настроение обязательно станет лучше.

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