ТОП-4 ледовых катка Петербурга, которые работают в новогодние каникулы

Gazeta.SPb составила список самых интересных и необычных ледовых катков в Петербурге, где можно отдохнуть и повеселиться в зимние каникулы.

Ледовый каток в «Новой Голландии» в каникулы будет работать с 10:00 до 23:00. Исключения — 31 декабря (10:00 — 21:00), 1 (12:00 — 23:00) и 10 (10:00 — 21:00) января. Не забывайте, что в связи с требованиями Роспотребнадзора количество людей на острове может быть ограничено. Сверяйтесь с индексом его загруженности и бронируйте билеты заранее.

Особенность ледовой площадки в «Новой Голландии» в том, что кататься там можно под совершенно любую музыку: в зависимости от дня недели там играет футуристическая электроника, расслабленный яхт-рок, калифорнийский соул или европейский нью-рейв. Бывает, включают классические мелодии из балетов и опер или саундтреки из знакомых всем фильмов. А еще на лед могут выходить лесные чудовища.

Наб. Адмиралтейского канала, 2

«Севкабель Порт» знаменит своим «Катком у моря». Его площадь — 2 100 кв. метров, он расположен на набережной Гавани Васильевского острова, благодаря чему, катаясь на коньках, можно любоваться гладью Финского залива. Ледовая площадка будет работать в праздничные дни с 11:00 до 22:30 (даже 31 декабря и 1 января), однако стоимость посещения с 25 по 31 декабря и с 1 по 10 января отличается — будьте внимательны. Билеты можно купить онлайн. Поблизости есть целая аллея с домиками, где можно приобрести не только горячие закуски, но и разные сувениры.

Кожевенная линия, 40Д

На курорте «Охта Парк» работает «Лесной каток». По вечерам здесь зажигаются тысячи разноцветных огней, погружающих в атмосферу сказки. Площадка выполнена в форме извилистых дорожек общей протяженностью 15, км. Как сообщается на официальной странице курорта в соцсетях, 31 декабря каток работает с 11:00 до 20:00, 1 января — с 12:00 до 22:30, в период со 2 по 10 января — с 9:00 до 22:30.

Ленинградская обл. Всеволожский р-н, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной

В ЦПКиО имени Кирова есть каток площадью 900 кв. метров. Он расположен на территории летнего роллердрома. Режим работы ледовой площадки в зависимости от погодных условий может меняться. Согласно информации на официальной странице парка, 31 декабря можно будет встать на коньки с 10:30 до 17:00, а 1 января — с 13:30 до 21:00. Следите за информацией.

Елагин остров

Напомним также, что покататься можно не только на коньках, но и на ватрушках. Например, с огромной горки в общественном пространстве «Никольские ряды». 12 метров в высоту и 70 в длину — она занимает треть двора. Специальное покрытие позволяет кататься в любую погоду.