Во Фрунзенском районе нашли гараж с нелегальной табачной продукцией

Сотрудники полиции обнаружили во Фрунзенском районе гараж с нелегальной табачной продукцией.

Из незаконного оборота изъято 50 тысяч пачек сигарет с явными признаками подделки акцизных марок, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Нелегальная продукция была найдена в гараже в одной из секций гаражного кооператива в Забалканском проезде. Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за десять месяцев 2020 года сотрудники Северо-Западного таможенного управления изъяли при перемещении через границу ЕАЭС (Евразийский экономический союз — прим.ред.) почти 3 миллиона пачек незаконно импортируемых сигарет.