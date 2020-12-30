Из Петербурга в Ярославль отправился первый двухэтажный «Новогодний экспресс»

Поезд №153 будет отправляться из Петербурга ежедневно в 13:15. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Поезд №153 будет отправляться из Петербурга ежедневно в 13:15. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Накануне 29 декабря из Петербурга в Ярославль направился первый состав двухэтажного поезда «Новогодний экспресс».

Он будет курсировать по маршруту до 11 января. Поезд состоит из десяти купейных вагонов. Поезд будет останавливаться на станциях Окуловка, Бологое, Удомля, Бежецк, Сонково, Некоуз, Рыбинск, сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Поезд №153 будет отправляться из Петербурга ежедневно в 13:15. Из Ярославля в 14:25.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в новогодние праздники на железнодорожные маршруты Петербург — Казань и Петербург — Псков добавят дополнительные поезда. Составы отправятся с Московского вокзала. 29 декабря в 17:25 поезд отправится в Казань с Московского вокзала. В столице Татарстана он окажется вечером 30 декабря. Поезд поедет в обратную сторону 9 января в 01:00 и спустя 23 часа 20 минут будет в Петербурге.