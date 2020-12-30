Петербургский СКА сыграет последний матч в году с «Йокеритом» 30 декабря

Петербургская хоккейная команда СКА проведет заключительный матч в КХЛ в текущем году против «Йокерита». Матч состоится в Хельсинки.

Матч станет также завершающим и для финской команды. Игра состоится в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что именно СКА и «Йокерит» открывали 2020 хоккейный год, а теперь будут его завершать. Всего команды сыграли в рамках КХЛ и предсезонных игр друг с другом пять встреч. В каждой из них выиграла команда из Северной столицы.

Отметим, что матч в начале 2020 года завершился разгромной победой СКА. Финский клуб потерпел поражение 6:0.

В турнирном положении между клубами значительный разрыв. СКА идет вторым в зоне Запад, отставая от другого армейского клуба, – ЦСКА на 2 очка. Что касается «Йокерита», то они находятся на 8 месте.

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