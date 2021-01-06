Рис, игла и кошка: как заглянуть в будущее на святки

Gazeta.SPb рассказывает о нескольких способах заглянуть в будущее, узнать свою судьбу и найти ответы на волнующие вопросы.

С зимними святками, периодом с рождественского сочельника (в ночь с 6 на 7 января) по Крещение (19 января), связаны гадания, в которых присутствовали две основные темы: урожай и судьба. Это было одним из главных развлечений у девушек, которые хотели знать, кто достанется им в мужья. Также о гаданиях упоминали поэты и писатели, например, Василий Жуковский в балладе «Светлана» или Александр Пушкин в поэме «Евгений Онегин».

Среди старинных есть гадание с валенком (сапогом или туфелькой) — обувь бросали на дорогу и по направлению «носка» узнавали сторону, которая сулит замужество. С зеркалом, которое очень хорошо известно из литературы: вглядываясь в «галерею отражений», девушки надеялись увидеть своего жениха. А возраст суженого-ряженого определяли по лаю собаки: хриплый — встретишь старика, звонкий — попадется молодой.

Время идет, а суеверия остаются. Забавы ради можно испробовать несколько современных гаданий. Например, по кошке. Загадав желание или вопрос, нужно позвать питомца и ждать, с какой лапы он переступит порог помещения: с левой — ответ «да» или желание исполнится, с правой — увы.

Ритуал с рисом тоже поможет принять то или иное решение. Нужно держать руку ладонью вниз над банкой с крупой и громко задать свой вопрос. После схватить горстку и пересчитать крупинки: четное количество зерен — ответ положительный, нечетное — отрицательный.

По иголке с вдетой в нее ниткой гадают на пол будущего ребенка. «Конструкцию» берут левой рукой и располагают над ладонью правой. Если вам суждено иметь детей, иголка начнет двигаться. Если она качается, будто маятник — будет мальчик, если совершает круговые движения — девочка.

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