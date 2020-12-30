Вечный огонь, открытый Лавровым и Вучичем в Белграде, потушили неизвестные

Вечный огонь, открытый Лавровым и Вучичем в Белграде, потушили неизвестные
Вечный огонь был потушен. Фото: pixabay.com

Неизвестные совершили акт вандализма в Белграде. Злоумышленники потушили монумент «Вечный огонь» в парке освободителей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, который находится на месте событий, мемориал был потушен банкой краски. Ее неизвестные с собой не забрали и оставили на месте преступления. Кроме этого, рядом нарушители этой же краской написали короткое сообщение, – «Освободители? Нет, никогда!». Помимо этого, рядом нарисован серб и молот в перечеркнутом виде.

Напомним, что данный вечный огонь был открыт 15 декабря этого года. Церемонию открытия сопровождали президент Сербии Александр Вучич и глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России приняли закон о лишении свободы за клевету в интернете. Самое серьезное наказание касается клеветы сексуального характера – 5 лет лишения свободы. Также может быть выписан штраф в размере 5 млн рублей.

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