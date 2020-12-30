Мурашко перечислил основные причины смерти россиян в 2020 году

Мурашко перечислил основные причины смерти россиян в 2020 году
На статистику по сердечно-сосудистым заболевания повлияла и пандемия коронавируса, так как инфекция имеет негативные последствия для всего организма, отметил Мурашко. Фото: сайт Президента России

По итогам уходящего года, наиболее частой причиной смерти россиян по-прежнему остаются сердечно-сосудистые заболевания, заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В эфире телеканала «Россия 24» в среду, 30 декабря, министр отметил, что на статистику оказала влияние и пандемия коронавирусной инфекции, которая негативно воздействует не только на дыхательную систему и легочную ткань, но и на сердце и кровеносные сосуды. В частности, одним из негативных последствий коронавируса является образование тромбов.

Инфекция влияет на свертываемость крови, что, помимо тромбов, может стать причиной инфаркта миокарда — его переносят многие пациенты с тяжелой формой COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главврач московской Коммунарки Денис Проценко допустил начало третьей волны заболеваемости коронавирусом.

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