Главврач больницы в Коммунарке допустил начало третьей волны коронавируса

Главный врач больницы №40 в Москве Денис Проценко допустил начало третьей волны коронавирусной инфекции, как это было с другими эпидемиями.

По его словам, такой прогноз возможен на основе исторического анализа. Врач отметил, что также было с испанкой, птичьим, свиным и азиатским гриппом, сообщает «Российская газета». Вспышки были в основном сезонными — в весенний и осенние периоды.

В то же время медик заметил, что сегодня стала лучше ситуация с загруженностью больниц — перестали госпитализировать всех пациентов с коронавирусом.

По последним данным, в России зарегистрировано 2 906 503 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 51 912 летальных исходов, выздоровело 2 319 520 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге первые 120 школьных педагогов приняли участие в массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Они привились от ковида в пятницу, 19 декабря.